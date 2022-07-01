Başkan Bakkalcıoğlu yıl sonu sergisini ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneş Spor ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan Güneş Spor Kadın Kolları el işi kursunun yıl sonu sergisine katıldı.

Yıl sonu sergisini ziyaretinde Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte olduğu bir fotoğraf karesinden hazırlanmış tablo hediye edildi. Başkan Bakkalcıoğlu; hediyenin kendisi için çok değerli ve anlamlı olduğunu dile getirirken, emeği geçen herkese teşekkür etti. Sanatın her zaman güzellikler kazandırdığını, emekle üretilen eserlere saygı duyulması ve sahip çıkılması gerektiğini belirten Başkan Bakkalcıoğlu emeği geçen herkesi yürekten tebrik etti.