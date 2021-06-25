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Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

BİLECİK 25.06.2021, 12:12
Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlar ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ile birlikte çarşı ziyaretinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet etti, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. İsmet İnönü Caddesi ve Dr. İsmail Bakkalcıoğlu Caddesi esnafını ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu esnaflara hayırlı iş temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi. Ardından yoğun kısıtlama döneminin ardından yeniden hizmete açılan Cemalettin Köklü Parkı’nı ziyaret eden Başkanımız Bakkalcıoğlu burada dinlenen hemşehrileri ile de görüşerek sohbet etti. Sohbetlerinde belediye çalışmaları hakkında bilgi veren ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlara sağlıklı günler temennisinde bulundu.
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