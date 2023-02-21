Başkan Bakkalcıoğlu “Sizlerle gurur duyuyoruz, iyi ki varsınız”

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak dönen Bozüyük AKUT ekibinden çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AKUT Bozüyük Ekip Lideri Yardımcısı Serdar Çaldemir ve AKUT gönüllüleri, Başkan Bakkalcıoğlu ile makamında bir araya gelerek deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri arama kurtarma faaliyetleri konusunda bilgi verdiler. Bozüyük Belediyesi arama kurtarma aracı ve görevlileri ile AKUT Bozüyük ekibi 2 araç ve 7 kişilik bir ekiple depremzedelere yardım ve destek amacıyla gittiği deprem bölgesi Kahramanmaraş’taki arama kurtarma çalışmalarına katılmış, depremin 5. gününde 55 yaşındaki bir erkek depremzedeyi enkazdan sağ olarak kurtarmıştı. AKUT Bozüyük Ekibi, görüşmede ayrıca Başkan Bakkalcıoğlu’na Ocak ayında yoğun bir katılımla gerçekleştirilen 15. Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü’ne verdiği destek ve katılımı nedeni ile de teşekkür ederek AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi’nin teşekkür belgesini takdim etti.

Misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu’da her zaman yanlarında olduklarını belirterek “Deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına canla başla destek veren, bölgedeki vatandaşlarımıza umut olan ve hayat kurtaran kahraman AKUT ekibimizi üstün gayretleri nedeniyle kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz, iyi ki varsınız” dedi.