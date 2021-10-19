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Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarları makamında kabul etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle, mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul etti.

BİLECİK 19.10.2021, 17:07
Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarları makamında kabul etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle, mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul etti.

Başkan Bakkalcıoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında makamında kabul ettiği muhtarlarla bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, “Vatandaşımız ve kamu hizmetleri arasında köprü görevi üstlenen, demokrasimizin temel unsurlarından olan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi Muhtarlarımızla Bozüyük için uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin anısına çiçek takdiminde bulundu.

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