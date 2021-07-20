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Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlarla bir araya geldi

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte Kurban Bayramının ilk gününde vatandaşların bayramını kutladı.

BİLECİK 20.07.2021, 13:13
Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlarla bir araya geldi
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Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte Kurban Bayramının ilk gününde vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramın ilk günüde mezarlıkta bir araya gelen Milletvekili Tüzün, Başkan Bakkalcıoğlu ile birlikte yakınlarını ziyarete gelen ve dualar okuyan vatandaşlarla görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu ile birlikte büyük bir sevgi ile karşılanan Milletvekili Tüzün, vatandaşlara kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Vatandaşların Kurban Bayramlarını kutlayarak sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunan ikili dualarının kabul olması temennisinde de bulundu. Mezarlık içerisinde görevli personel ile de görüşen ve bayramlarını kutlayan Milletvekili Tüzün ve Başkan Bakkalcıoğlu personele kolaylıklar diledi.
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