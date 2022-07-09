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Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe mezarlığında kabir ziyareti yapan vatandaşların bayramını kutladı.

BİLECİK 09.07.2022, 14:28
Başkan Bakkalcıoğlu, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların bayramını kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe mezarlığında kabir ziyareti yapan vatandaşların bayramını kutladı.

Bozüyük İlçe Mezarlığını ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu’na, Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu da eşlik etti. Başkan Bakkalcıoğlu, ilçe mezarlığında kabir ziyareti için gelen vatandaşlarla görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak aileleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Ayrıca mezarlık içerisinde gün boyu görev yapan personelle de görüşen Bakkalcıoğlu, onların da bayramlarını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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