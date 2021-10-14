Başkan Bakkalcıoğlu masa tenisi takımına başarılar diledi

Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Bozüyük’ü temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları, şampiyona öncesinde Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, masa tenisi antrenörü Cumhur Yıldızçiçek ve sporcular, Başkan Bakkalcıoğlu ile makamında bir süre görüşerek sohbet ettiler. Takım antrenörü Cumhur Yıldızçiçek Başkan Bakkalcıoğlu’na masa tenisi branşında yaptıkları çalışmaları anlatarak 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirilecek olan Gençler Türkiye Şampiyonası için yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu’da sporun ve sporcuların her zaman yanlarında olduğunu belirterek takıma şampiyonada başarılar diledi.