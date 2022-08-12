Başkan Bakkalcıoğlu Kurtuluş Kupası heyecanına ortak oldu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gençlere yönelik olarak düzenlenen Kum Voleybolu ve Sokak Basketbolu “100. Yıl Kurtuluş Kupası” müsabakalarına katılarak gençlerin kupa heyecanına ortak oldu.

4 Eylül Basketbol Sahalarında gerçekleştirilen ve yoğun bir katılıma sahne olan turnuvayı ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu sporcuları ve vatandaşları selamlayarak sporculara turnuvada başarılar diledi. Etkinlik alanını gezen ve tüm katılımcılarla görüşerek kısa sohbetler eden Başkan Bakkalcıoğlu müsabakaları da bir süre izledi. Etkinliğe eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte katılan Başkan Bakkalcıoğlu “Biz gençlerimize ve özellikle de çocuklarımıza çok katkı vermek istiyoruz. Bu yaz etkinliklerini torunlarımla birlikte izlemeye geldik. Tüm gençlerimizin gelecekleri güzel olsun” dedi.

Büyük bir heyecanla devam eden turnuvada gençlere belediye tarafından çay ikramı yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuva 12 Ağustos 2022 Cuma günü akşamı oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından sona erecek.