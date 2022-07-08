Başkan Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarını ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye mezbahasında kurulan hayvan pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte canlı hayvan pazarını gezen Başkan Bakkalcıoğlu, esnafa hayırlı iş ve bol kazanç diledi. Pazar esnafıyla sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, pazarın durumu ve fiyatlarla ilgili bilgi aldı. Kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla da görüşen Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşlara ibadetlerinin kabul olması dileklerini iletti. Bayram nedeniyle esnaf ve vatandaşların Kurban Bayramlarını da kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu hemşerilerine sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.