Son Dakika
Başkan Bakkalcıoğlu kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İsmet İnönü Caddesi üzerinde devam eden kaldırım düzenleme çalışmalarına katılarak çalışanlara kolaylıklar diledi.
BİLECİK 01.07.2022, 16:21
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İsmet İnönü Caddesi üzerinde devam eden kaldırım düzenleme çalışmalarına katılarak çalışanlara kolaylıklar diledi.
Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bakkalcıoğlu, görevli personelden çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili olarak talimatlarda veren Başkan Bakkalcıoğlu personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.