Başkan Bakkalcıoğlu imar planı ve inşaat yapım uygulamaları ile ilgili alacakları tedbirleri anlattı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, müteahhit, inşaat mühendisleri, mimarlar ve yapı denetim firması temsilcileri ile bir araya gelerek Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında Bozüyük’te imar planı değişiklikleri ve inşaat yapım uygulamaları ile ilgili olarak belediyenin alacağı tedbirler konusunda bilgi verdi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda Başkan Bakkalcıoğlu, Perşembe günü yapılacak Belediye Meclis Toplantısı’nda görüşülerek Belediye İmar Komisyonu’na gönderilecek yeni imar uygulamaları hakkında bilgi verdi. Konuşmasına deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek başlayan Başkan Bakkalcıoğlu “Klasik bir laf ama depremler öldürmüyor, yapılar insanları öldürüyor. Bu deprem felaketinin ardından bizim de bu yönde Başkanlık olarak bazı kararlar almamız gerektiği düşüncemiz oluştu. Öncelikle kentimizde daha önceki imar planı değişikliği ile aş serbestisini kaldırmıştık. Artık 8 katıda kaldırıyoruz. Bozüyük’te en yüksek binalar 6 katlı olabilecek. 8 kat olarak gözüken yerlerle ilgili imar çalışması da yapılmaya başlandı, şu anda kabaca kroki var elimizde. Planda lekeler halinde gördüğümüz yerlerde 8 katlı yapılar var bunlarla ilgili kararlar alıyoruz. Tabii bu daha komisyonlarda netleşecek ama şöyle kimi yerde konutlarda gabari olarak 18/50 derken bazı yerlerde otel, motel yapılacak yerlerde kat adeti belirterek değişikliğin imar plan mevzuatına uygun olarak yapılmasını istiyoruz. Bu 1. temel kararımız. Şu ana kadar son zamanlarda bu yerlerden bize imar durum belgesi verenler veya buna benzer ada içinde bazı binalar içinde başlamış olsalar da geriye kalanların hepsinde bu uygulamayı yapacağız. Burada birkaç önemli konu daha var. Birincisi zemin konusu, depremin bize getirdiği zemin konusunda yine biz Bozüyük olarak genel zemin etütleri yapılmış olmasıyla bayağı iyi bir durumdayız diğer yerlere baktığımızda. Ama ne yazık ki bizim de bir çürük bölgemiz var. Burada bayağı da yapılaşma oluşmuş, otogardan Belediye Fen İşlerine doğru giden Dikilitaş dediğimiz bölge, ben eski görev dönemimde 3 kat olarak belirlemiştik, zamanla 4’e sonra 5 kata çıkmış, hatta 2.40 otoparkla altı kat bile olabiliyor yapılaşmış durumda zemin tedbirleri nasıl yapıldığı konusunda bir bilgim yok ama inşallah alınmıştır o bölgemizde bizim geçmişte büyüklerimiz zıngıldak Çayırı dediği yerdir Yani zemin sıvılaşmasına uygun yerdir bu konuda biraz hassas olacağız taş kolon denilen nesneyi kaldırıyoruz. Jet Grout veya fore kazık haricinde yapılmayacak. Onun dışında motif çıkmalardan başlayarak düzelteceğimiz plan notlarımız var bazılarını söylüyorum bazılarını zaman içinde göreceksiniz bu bir ayda Mesela bir buçuk metrede 5 metre ön bahçe mesafesinde 1,5 metre çıkma yapabiliyoruz ama ön bahçe mesafesini daha fazla bıraktırılan yerlerde daha da fazla oluyordu fazla olmayacak artık azami bir buçuk metre olacak. Depremde en fazla konsol çıkmalarının etkisinin olduğu kısa kolon etkilerinin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle artık asma katlı ticari alan yapmayacağız, normal 4,5 metre kod kat yüksekliğinde ticari alanlarımız olacak. Tüm bunlarla ilgili emsal de kabul etmeyeceğiz. Yani ‘bizim, benim bitişiğimde emsal var veya bizim yapı adasında emsal var’ da olmayacak. Asma katlı yerlerin deprem bölgesinde yapılan tüm incelemelerde çok fazla yıkım sıkıntısını veren yerler olduğunu biliyoruz.” dedi.

Konuşmasında, kazı derinliği konusuna da değinen Başkan Bakkalcıoğlu “Kazı derinliği konusunda da en düşük kottan itibaren zorunlu bir buçuk metre kazı getireceğiz. Bu tür tedbirlerin yanı sıra benim mesleğim de olduğu için İnşaat Mühendisliği gözlemim binalarda ne kadar malzemeyi tam kullanırsanız kullanın işçilik hataları yıkımların en temel sebeplerinden oluyor. Şimdi tabii yaş itibariyle de Bozüyük’te en yaşlı meslektaşlardan olduğum için çekinmeden söyleyeyim; Usta işçiliği yaparken kaytarıyor, müteahhitte malzemesini belki getiriyor ama zor döşenen kısımlar düğüm noktalarında bazı demir eksiklikleri olabiliyor, deprem bölgesine giden arkadaşlarımın bize verdiği bilgiler tamamen bu noktalarda yani kolon kiriş birleşimlerdeki kırılma ve çökmeler, özellikle de zeminlerde 1. katlarda. Şimdi o nedenle denetim firmalarından arkadaşlarımız da aramızda, denetim firmalarından da taleplerimiz olacak. Tabii hukuki çerçevede olacak. Denetim firması belli yüzdelerde İnşaat denetimlerinden sorumlu hak edişlerini yapıyor. Bu arada bu taleplerimizi isteyeceğiz, her kat betonu dökmeden önce demir teçhizatı döşenip kabul edildiğinde o kabul sırasındaki tüm düğüm noktalarının videosunu talep edeceğiz. Bu videonun çekimininde şantiye şefi Usta ve denetim firmasının denetim mühendisinin de görüntülerini isteyeceğiz ve dosyasına koyacağız. Bence bu herkes için de bir güvencedir. İleride Allah korusun yapılacak her türlü iddialarda bu güvence olacaktır. Bu arada şunu ilave etmek istiyorum müteahhitlerden şantiye şefinin yanı sıra ustalık belgeli bir kalfanın da imzasını talep edeceğiz. Bir gözlemim daha var mesela; beton döküyorsunuz mikser geliyor, pompalamaya başlıyor, Usta diyor ki ‘ya vibratörle çalışırken azıcık su bas’ diyor basıyorlar, gitti beton. Doğru değil mi? bunun için usta da sorumlu imza atacak. Şimdi müteahhitimizin esas kalfasının belgesi olmayabilir ama bir belgeli usta da orada bulunacak, onların da ekip olarak sorumluluk imzalarını talep edeceğiz. Bir önemli konu daha var, bizim laboratuvarlar gelince mikserin ağzından numune alıyorlar ama beton yukarı basıldı usta su at dedi, beton değişti onun için mastarı çekilmiş katlarla numune alınmasını talep edeceğiz bunun da videolarını görsellerini belediyeye verilmesini isteyeceğiz.” dedi.

Sözlerinin son bölümünde binalara asılacak kimlik plakası ile ilgili de bilgi veren Başkan Bakkalcığlu “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın binalarda barkotlu bir kimlik koyma gibi bir talebi var ama biz bunu ıslak imzalı isteyeceğiz. İskan ruhsatı verilmeden önce binanın müteahhiti belirleyeceğimiz boyutta bir levhaya binanın adının yanında herkesin görebileceği bir yere o yapıyla ilgili tüm teknik elemanların isimleri müteahhiti, kalfasına kadar tümünü, denetim firmasının teknik elemanları, belediyede bu konuyu iskan aşamasına kadar getiren teknik elemanlar ve altında ne zaman yapıldığı buda ahlaki yönden belediye başkanını da sorumlu tutsun diye düşündüğüm bir kimlik plakasını oraya koyacağız. Bu plaka kalıcı bir şekilde binanın önüne konacak. İskan raporları ancak bundan sonra çıkabilecek.” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevaplandırdı.