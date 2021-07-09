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Başkan Bakkalcıoğlu, ilçedeki önemli sanayi kuruluşlarını ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçede faaliyet gösteren önemli sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek yöneticileri ile görüştü. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyaretlerinin sonunda bilgi aldığı fabrika yöneticilerine misafirperverlikleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bakkalcıoğlu, Türkiye ve ilçe ekonomisine katkılarından dolayı da ayrıca yöneticilere teşekkür eti.

BİLECİK 09.07.2021, 13:26
Başkan Bakkalcıoğlu, ilçedeki önemli sanayi kuruluşlarını ziyaret etti
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçede faaliyet gösteren önemli sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek yöneticileri ile görüştü. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyaretlerinin sonunda bilgi aldığı fabrika yöneticilerine misafirperverlikleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Bakkalcıoğlu, Türkiye ve ilçe ekonomisine katkılarından dolayı da ayrıca yöneticilere teşekkür eti.
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