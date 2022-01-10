Başkan Bakkalcıoğlu, İçköyspor yöneticileriyle bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik 1. Amatör Lig’de mücadele eden İçköyspor yöneticileriyle bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçe genelinde çeşitli ziyaret yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakkalcıoğlu, ilk olarak İçköyspor tarafından Yediler Mahalle Konağı’nda düzenlenen birlik ve beraberlik gecesine katılarak, Kulüp Başkanı ve İçköy Mahalle Muhtarı İbrahim Ölçer ile kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Ardından Karadenizliler Derneği’ni ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu’nu Dernek Başkanı Kısmet Turan, karşılayarak kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sıcak ve samimi sohbetlerin yapıldığı ziyaretin sonunda misafirperverlikleri nedeni ile Karadenizliler Derneği Başkanı Kısmet Turan, dernek yönetimi ve dernek üyelerine teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu, "Bu akşam bizleri ağırlayan, sıcak ve samimi sohbetleri ile içimizi ısıtan Karadenizli hemşehrilerimle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum" dedi.