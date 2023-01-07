Başkan Bakkalcıoğlu gençlerle buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Boztram projesi istasyon yapım çalışmaları bölgesinde okullarından dönen gençlerle bir araya geldi.

Boztram projesinin adliye binası ile belediye hizmet binası arasındaki 1. Etap bölgesinde hızla devam eden istasyon yapım çalışmalarını ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, okullarından dönen gençlerle buluştu. Gençlerle sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte gençlere proje hakkında bilgi vererek sorularını yanıtladı. Başkan Bakkalcıoğlu’na yoğun ilgi gösteren gençler Başkan Bakkalcıoğlu ve başkan yardımcıları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.