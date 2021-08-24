Başkan Bakkalcıoğlu esnafla buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, TCDD Kanalı kenarında yapılacak kaldırım çalışması öncesinde incelemelerde bulunarak, kanal civarında faaliyet gösteren esnaf ve hemşerileri ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu Albay İbrahim Çolak Caddesi üzerinde bulunan TCDD kanalı kenarındaki kaldırımlarda incelemelerde bulundu. Yer yer çökme yapan ve tadilat yapılacak olan bölgede incelemelerde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu görevli personele gerekli talimatları vererek kolaylıklar diledi. Başkan Bakkalcıoğlu ardından Albay İbrahim Çolak Caddesi ve etrafındaki iş yerlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sohbet etti, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Esnaflara hayırlı iş temennisinde bulunan Başkanımız Bakkalcıoğlu belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek esnafların sorularını yanıtladı.