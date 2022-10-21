Başkan Bakkalcıoğlu “Bizim Kızlar”a başarılar diledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın antrenmanını ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu hafta sonu başlayacak olan Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’i maçları öncesinde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Bizim Kızlar’ın yeni kapalı sor salonundaki antrenmanlarına katıldı. Antrenmanı bir süre izleyen Başkan Bakkalcıoğlu, teknik ekipten takım hakkında bilgi aldı. Sporcularla da görüşen Başkan Bakkalcıoğlu, takıma yeni sezonda başarı dileklerini ileterek “Takımımızın Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginde ilçemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyor kendilerine 1. lig yolunda başarılar diliyorum” dedi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı bütün Bozüyüklülerin davetli olduğu sezonun ilk maçını 23 Ekim Pazar günü saat 14:00’te Bozüyük Yeni Spor Salonu’nda Semt77 Yalova Spor ile oynayacak.