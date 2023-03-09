Başkan Bakkalcıoğlu “Bizim Kızlar”a başarılar diledi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’inde başarıyla mücadele ederek grubunu lider olarak tamamlayan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ve teknik heyeti 1’inci Gruba yükselme maçları öncesinde Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve sporcular Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden kulüp yöneticileri ve sporcular fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette takım antrenörleri Başkan Bakkalcıoğlu’na 1. Lige yükselme maçları öncesinde yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu takıma yükselme maçlarında başarılar dileyerek “Grup maçlarını lider olarak tamamlayarak bizleri gururlandırdınız. Aynı başarıyı ilimizi ve ilçemizi başarıyla temsil ederek 1. Lige yükselme maçlarında da göstereceğinize yürekten inanıyor, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.” dedi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı Amasya’ya hareket ederek 11 Mart 2023 Cumartesi günü Amasya Spor Salonu’nda başlayacak olan yarı final maçları öncesinde hazırlıklarını tamamlayacak.