Başkan Bakkalcıoğlu, Başhekim Cerrah’ı ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah’ı ziyaret etti.

Başhekim Caner Cerrah’ı makamında ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, Cerrah ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette Başhekim Cerrah’a kolaylıklar ve başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu eşlik etti.