banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Başkan Bakkalcıoğlu, Başhekim Cerrah’ı ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah’ı ziyaret etti.

BİLECİK 06.10.2021, 10:55
Başkan Bakkalcıoğlu, Başhekim Cerrah’ı ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah’ı ziyaret etti.

Başhekim Caner Cerrah’ı makamında ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, Cerrah ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette Başhekim Cerrah’a kolaylıklar ve başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu eşlik etti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P