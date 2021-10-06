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Başkan Bakkalcıoğlu, Başhekim Cerrah’ı ziyaret etti
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah’ı ziyaret etti.
BİLECİK 06.10.2021, 10:55
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah’ı ziyaret etti.
Başhekim Caner Cerrah’ı makamında ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, Cerrah ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette Başhekim Cerrah’a kolaylıklar ve başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu eşlik etti.