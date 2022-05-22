Başkan Bakkalcıoğlu, Baharözü sakinleriyle görüştü

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Baharözü mevkiinde ikamet eden mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, kendisini ziyarete gelen Çarşı Mahalle Muhtarı Fatih Uçaş ve Baharözü mevkiinde ikamet eden mahalle sakinleri ile görüşerek sohbet etti. Mahallenin sorunları, istek ve taleplerin değerlendirildiği görüşmede fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti.