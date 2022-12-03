Başarılı sporculara hediye takdimi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, geçtiğimiz ay Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Kuraş Kupasında başarı elde eden sporcuları tebrik etti.

Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda 180 sporcu arasından Sporcu Fatihcan Erhan +100 kilogramda mücadele ederek Gençler şampiyonu, Haticenur Göktaş ise +70 kilogramda Ümitler Şampiyonu olarak Bilecik’i gururlandırdılar. Başarılı sporcular, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Genç sporculara hediye takdim eden Vali Kızılkaya, başarılı sporculara başarılar diledi.

Ziyaret sırasında sporculara, antrenörleri ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir eşlik etti.