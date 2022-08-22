Başarılı sporcudan İl Müdürü Özdemir’e ziyaret

Bilecik Genlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Konya’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Liği’de iki farklı branşta madalya elde eden Abdülkerim Aktaş’ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde Konya’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi’nde gülle atma finalinde birinci olan Abdülkerim Aktaş altın madalya elde etmekle kalmayıp cirit atma finalinde de gümüş madalya kazanmıştı. Bunun üzerine iki madalya ile Bilecik’e dönen başarılı sporcuyu makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuyu tebrik etti.

Sporda tatlı rekabetin önemine değinen İl Müdürü Özdemir, "Kentin adının özellikle son dönemlerde rekor ve başarılarla anılması bizleri mutlu ediyor. Başta sistemli çalışan sporcular olmak üzere, bunlara emek veren antrenörler ve çocuklarını spora yönlendiren aileleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.