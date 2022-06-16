Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Göreve geldiğinden bu yana ilçesine çeşitli yatırımlar kazandıran Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından başarı belgesi gönderildi. Vali Dr. Kemal Kızılkaya tarafından Başkan Tekin’e gönderilen başarı belgesinde “İlimiz, Pazaryeri ilçesine kazandırılan istihdam ve yatırımlara katkılar sağlamasında, verilen görevlerin yerine getirilmesinde bugüne kadar göstermiş olduğunuz üstün gayretli, azimli ve başarılı çalışmalarınız tarafımdan memnuniyetle görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Başarı belgesinin eline ulaşmasıyla, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Tekin, “İlçem adına onur duydum. Daha yapacak çok işimiz var. İlçemizi geliştirmeye sosyal, kültürel, ekonomik refahına katkı sağlayacak çalışmalarımızla durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerine yer verdi.