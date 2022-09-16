Balkan şampiyonu Mikail Zaloğlu oldu

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Ümitler Judo Balkan Şampiyonası organizasyonunda, Bileciklı sporcu Mikail Zaloğlu, Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kocaeli’de düzenlenen Ümitler Judo Balkan Şampiyonası organizasyonuna 9 ülkeden, 7-15 yaş arası 259 sporcu katıldı. İzmit Şehit Recep Topaloğlu spor salonunda düzenlenen şampiyonaya 18 yaş Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan ve Makedonyalı sporcular katıldı. Bilecik ilini temsilen şampiyonaya katılan sporcular güzel başarılar elde etti. İlk gün 40 kilogramda mindere çıkan başarılı sporcu Elif Arıcı bronz madalya elde ederek Balkan üçüncüsü oldu. 90 kilogramda mücadele eden Mikail Zaloğlu ise çıktığı müsabakaların hepsini kazanarak Balkan şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, başarılı sporcuları tebrik etti.

Yasin Özdemir: “Judo branşı ilimizde bütün alt yapı gruplarında yoğunluk gösteren bir branş”

Judo branşındaki başarının tesadüf olmadığını ifade eden İl Müdürü Özdemir, “Judo branşı ilimizde bütün alt yapı gruplarında yoğunluk gösteren bir branş. Merkez ve ilçelerde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile birçok sporcuya ulaştık. Sporcularımızda katılım sağladıkları birçok ulusal ve uluslar arası yarışmalarda bu çalışmalarımızın karşılığını verdi. Bütün bu başarıların tesadüf eseri olmadığını sistemli çalışmamızın bir sonucu olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun bir örneği de Kocaeli’de düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası’nda elde ettik. İlimiz adına şampiyonaya katılım sağlayan Mikail ve Elif’i başarısı için tebrik ediyor, gelecek turnuvalarda başarılar diliyorum” dedi.