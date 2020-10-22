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Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Keskin’den Vali Şentürk’e veda ziyareti
BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN KESKİN'DEN VALİ ŞENTÜRK'E ZİYARET
BİLECİK 22.10.2020, 13:09
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Bilecik İl Sağlık Müdürü görevindeyken, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Uzm.Dr. Serkan Kadir Keskin veda ziyaretlerine başladı.
18 Ekim 2018 yılından beri Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, geçtiğimiz gün Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmıştı. Keskin, veda ziyaretlerinin ilkine Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret ederek başladı. Ziyarette yeni görevinde Keskin’e başarılar dileyen Vali Şentürk, "2 yıldır İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Serkan Kadir Keskin, Balıkesir İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Kendisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.
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