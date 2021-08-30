Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Dodurga Barajı’nda düzenlenen balık tutma etkinliğine katıldı.

Dodurgalılar Derneği tarafından 32 katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar gün boyu balık tutmaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen hiç balık yakalanamazken ödüller katılımcılar arasında çekilen kura ile belirlenen katılımcılara verildi. Ödül kazananlara kupa ve hediyelerini takdim eden Başkan Bakkalcıoğlu "Bu etkinliği inşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel ortamlarda yaparız. Sularımız bollaşır, gölümüz su seviyesi yüksek olur, bereketli olur inşallah. Etkinliğe katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Bozüyük Belediye meclis üyeleri, dernek yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.