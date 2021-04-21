Balık tezgâhlar boş kaldı

Bilecik’teki balık tezgâhları 15 Nisan 2017’de başlayan av yasağı nedeniyle bomboş kaldı.

Balık satıcısı Celal Karakaya, av yasağının tezgâhlarında balıkların azalmasına neden olduğunu anlatarak, "Yasak başladığı için de balık çeşitlerimiz azalarak sadece ufak balık olan hamsi ve büyük balık olarak havuz ve çiftlik balığı geliyor. Balıkla denizden değil, besleme balık olarak tezgâhlarımıza geliyor. Sezonda daha çok küçük balıklar tercih edilirken, sezon bitince ithal palamut gibi büyük balıklar tercih ediliyor" dedi.

Öte yandan şuan anda palamut 30 TL çupra 50 TL’den satılıyor.