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Balık satışı yapan yerler denetlendi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri tarafından su ürünleri perakende satış yerlerinin kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

BİLECİK 24.09.2021, 11:35
Balık satışı yapan yerler denetlendi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri tarafından su ürünleri perakende satış yerlerinin kontrol ve denetimleri gerçekleştirildi.

Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla, Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından su ürünleri perakende satış yerlerinin kontrol ve denetimleri yapıldı. Yapılan denetimde satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğu kontrol edildi. Kontroller sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı tespit edildi.

Öte yandan yapılan denetimde balık satışı yapılan işletmelere su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgahların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezai müeyyideler konusunda bilgilendirme yapıldı.

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