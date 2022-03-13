BAL’da mücadele eden Bayırköyspor’da keyifler yerinde

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Bayırköyspor’un yönetici ve futbolcularıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Yaman, BAL 3. Grup’ta mücadele eden ve 14’üncü hafta sonunda 10 takımlı ligde 24 puanla averajla 5’inci sırada mücadele eden Bayırköyspor’un yönetici ve futbolcularını ziyaret etti. Futbolcuları kaldıkları tesiste ziyaret eden Yaman, “Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Bayırköyspor Kulübümüzün teknik ekibini ve futbolcu kardeşlerimizi kaldıkları tesislerimizde ziyaret ederek hem sohbet ettik hem de kalan maçların değerlendirmelerini yaptık. Oynadıkları futbolla hem beldemizin hem de ilimizin gururu olmaya devam eden kardeşlerimize bundan sonraki müsabakalarında da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.