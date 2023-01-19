Balaban Gazi Parkı ve Sosyal Tesisleri’ndeki çalışmalar sona geldi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yapımına başlanılan Balaban Gazi Parkı ve Sosyal Tesislerindeki spor salonunun son aşamasına gelindi.

Osmaneli Belediyesince Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile yapılan Balaban Gazi Parkında halı saha, voleybol sahası, basketbol sahası, park ve tribünler tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Salon sporları için yapılan Kapalı Spor Salonu ise tamamlanmak üzere. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Balaban ile Gazi Parkı ve Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundular.