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Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilecik’in Pazaryeri’nde AK Parti Belediye Başkanları il bir araya geldi.

BİLECİK 23.06.2022, 10:18
Bakan Yardımcısı Büyükdede belediye başkanları ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bilecik’in Pazaryeri’nde AK Parti Belediye Başkanları il bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Büyükdede Bilecik ziyaretlerinde ilk olarak Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Ardından bir fabrikanın çalışma grubu üyeleriyle bir araya gelen Büyükdede 1 ve 2. OSB’de faaliyet gösteren büyük üretimli bazı fabrikaları ziyaret etti. Buradan Bilecik’in Pazaryeri ilçesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Büyükdede, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile bir araya geldi.

Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Tekersan Jant Fabrikası çalışma dönemlerimizde tanışma fırsatı bulduğum Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede beyefendiyi Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’in ev sahipliğinde Pazaryeri ilçemizde ağırladık. Her zamanki naif, sıcak, samimi tavırları ile ilimizin sorunları ile yakından ilgilenen saygıdeğer Bakan Yardımcımıza ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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