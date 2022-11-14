Bakan Soylu’dan Bilecik’e 3 hükümet konağı müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günkü Bilecik ziyaretinde 3 ilçesine hükümet konağı sözü vermesi sevinçle karşılandı.

Soylu, geçtiğimiz gün Bilecik’in Osmaneli ilçesinde AK Parti İl Başkanlığının düzenlendiği Teşkilat Akademisi programına katılmak üzere ilçeye geldi. Ardından Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’in ilçelerinin hükümet konağı ihtiyacı olduğunu anlatarak, Soylu’dan bir söz aldı. Ardından Osmaneli ve Bozüyük’te bu sıkıntıların öğrenen Soylu, 3 ilçeye hükümet konağı sözü verdi. Bu söz sonrası bugün sosyal medya hesabında müjdeyi veren Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, "Osmaneli ilçemizde düzenlenen ’Türkiye Yüzyılı’ konulu eğitim programında konuşmacı olarak yer alan değerli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya program sonrası hediye takdiminde bulunduk. Yapmış olduğumuz görüşme neticesinde ilçemize yeni 3 bin metrekare hükümet konağının sözünü aldık. Bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" dedi.