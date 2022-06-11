banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Trabzonspor 4 transferi KAP'a bildirdi!
Trabzonspor 4 transferi KAP'a bildirdi!
30 TL'ye dayanan motorine bir zam daha gelecek!
30 TL'ye dayanan motorine bir zam daha gelecek!

Bakan Özer AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilecik ziyaretleri çerçevesinde Ak Parti İl Başkanlığı’n da ziyaret etti.

BİLECİK 11.06.2022, 17:07
Bakan Özer AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilecik ziyaretleri çerçevesinde Ak Parti İl Başkanlığı’n da ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi. Bilecik’te ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Özer, il, ilçe milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıya katıldı. Toplantı ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret eden Özer, partililer tarafından karşıladı. Ziyarette partililerle muhabbet eden Bakan Özer’e Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından tablo hediye edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehrimizde devam eden projeler üzerine ek yatırım bedeli sözü veren Bakanımıza teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
25°
açık