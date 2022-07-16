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Bakan Karaismailoğlu, Bilecik’e YHT ile geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni’ne katılmak üzere Bilecik’e geldi.

BİLECİK 16.07.2022, 11:52
Bakan Karaismailoğlu, Bilecik’e YHT ile geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni’ne katılmak üzere Bilecik’e geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kente YHT ile gelirken, garda kendisini Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım karşıladı. YHT yolcuları Bakan Karaismailoğlu el sallarken, bakan da onlara karşılık verdi. Heyet ardından Bilecik’in Osmaneli ilçesine hareket etti. Bakan Karaismailoğlu bugün Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni’ne katılarak tünel açılışını yapacak.

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