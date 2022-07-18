Bakan Karaismailoğlu, Başkan Yaman’ın talebini karşılıksız bırakmadı

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni’ne katılmak üzere Bilecik’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın talebi üzerine beldede yapımı devam eden demiryolu deplase çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında Başkan Yaman’dan bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, çalışmaların hızlanması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Başkan Yaman, “Ulaştırma ve Alt yapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun, ilimizde bakanlıklarınca yaptığı çalışmaları incelemeye geldiği programda, Bayırköy beldemizde de durarak Bayırköy Devlet Demiryolları deplase edilmesi işleminin son durumu ve yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kalan çalışmalarla ilgileneceğini ve gerekli çalışmaların yapılmasını takip edeceğini söyleyen bakanımıza beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.