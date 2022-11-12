‘Bağımlılıkla Mücadele’ toplantısı

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü sekreteryasında yürütülen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurumlarının müdürleri, kurul üyeleri ve ilgili personeller katıldı.Toplantının ilk bölümünde bir önceki toplantıda alınan kararlar ve bu kararlar ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler içeren bir sunum yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurul Toplantı kararlarının değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, özellikle bağımlılıkla mücadelede tespit, eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma konularında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, özellikle uyuşturucu satıcılarıyla ilgili olarak amansız bir takip içerisinde olunduğunu ifade ederek, uyuşturucu ile mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı katılımcıların konu ile ilgili fikir, öneri ve projelerini dile getirmesiyle son buldu.