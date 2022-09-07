Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği kardeş ülke Azerbaycan’da Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’yı ziyaret etti.

Rektör Beydemir’e, Genel Sekreter Öğretim Görevlisi Özgür Özcan ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Murat Yatağan’ın eşlik etti. Ziyarette Azerbaycan üniversiteleri ile yapılan akademik iş birlikleri ve ŞEYH Edebali Üniversite’sinde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Görüşmenin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Beydemir, hediye takdiminin ardından ziyaretini sonlandırdı.