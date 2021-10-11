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Aynur ailesinin acı günü
Bilecik’in sevilen ve tanınan ailelerinden olan Aynur ailesi ferdi Erdin Aynur vefat etti.
BİLECİK 11.10.2021, 12:30
Bilecik’in sevilen ve tanınan ailelerinden olan Aynur ailesi ferdi Erdin Aynur vefat etti.
Bir süredir yakalandığı korona virüs (Covit-19) sebebi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Erdin Aynur hayatını kaybetti. Feridun Aynur, Haldun Aynur, Hakkı Aynur, Yüksel Aynur’un amca oğulları, Batuhan Aynur,Çağıl Aynur,Zeynep Aynur’un babaları İnci Aynur’un eşi olan Erdin Aynur, ikindi namazına müteakip İmam Hatip Camii’nden kaldırılarak şehir mezarlığına defnedilecek.