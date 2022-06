Ayılar aç kalınca kent merkezine indi

Bilecik’te ayılar, kent merkezi 500 metre yakınlığında bulunan bir bal üreticisinin 10 arı kovanını parçaladı.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi 500 Evler Mevkiinde 10 yıldır arıcılık yapan Fevzi Can, kovanlarını kontrol için gittiği arazisinde adeta şoka uğradı. Can, etrafı tel örgülerle çevrili kovanların 10 tanesinin ayılar tarafından parçalandığı ve içindeki ballarının da yendiği gördü. Bölgede ayıların ayak izlerini de gördüğü anlatan Can, "Şehir merkezine ve insanlara yakın olduğu için böyle bir şey beklemiyorduk. Tüm kovanları parçalamış ve içi dolu 10 kovandaki balları da yemişler. Zararımız büyük. Moralimiz çok bozuldu, bu bizim ekmek teknemiz. Benden hariç bir kaç arkadaşında da bahçesine giren ayılar kovanları talan etmiş” dedi.

Öte yandan Bilecik ve köylerinde son günlerde insanların olduğu bölgelerde sıklıkla ayıların göründüğü ve vatandaşlar ayı saldırılarına karşı tedirgin olduklarını söylediler.