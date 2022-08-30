Ayak Tenisi Turnuvasında şampiyonlar belli oldu

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Ayak Tenisi 100. Yıl Kurtuluş Kupası’nda heyecanlı geçen maçların ardından şampiyonlar belli oldu.

4 Eylül tenis kortlarında yapılan ve büyükler kategorisinde 27 takım, küçükler kategorisinde 7 takımın mücadele ettiği turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada yeteneklerini sergileyen sporcular şampiyonluk için büyük çaba sarf etti. Zorlu final maçlarının ardından ise büyüklerde 1’inciliği Bozüyük Saint Germain, 2’inciliği Sky Team, 3’üncülüğü Leaders takımları alırken, küçüklerde 1’inciliği Nankatsu, 2’nciliği Takla ve 3’üncülüğü Katalunya isimli takımlar elde etti.