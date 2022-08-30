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Ayak Tenisi Turnuvasında şampiyonlar belli oldu
Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Ayak Tenisi 100. Yıl Kurtuluş Kupası’nda heyecanlı geçen maçların ardından şampiyonlar belli oldu.
BİLECİK 30.08.2022, 14:58
Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Ayak Tenisi 100. Yıl Kurtuluş Kupası’nda heyecanlı geçen maçların ardından şampiyonlar belli oldu.
4 Eylül tenis kortlarında yapılan ve büyükler kategorisinde 27 takım, küçükler kategorisinde 7 takımın mücadele ettiği turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada yeteneklerini sergileyen sporcular şampiyonluk için büyük çaba sarf etti. Zorlu final maçlarının ardından ise büyüklerde 1’inciliği Bozüyük Saint Germain, 2’inciliği Sky Team, 3’üncülüğü Leaders takımları alırken, küçüklerde 1’inciliği Nankatsu, 2’nciliği Takla ve 3’üncülüğü Katalunya isimli takımlar elde etti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
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parçalı az bulutlu
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