Ayak tenisi turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Bozüyük Belediyesi tarafından ’Ayak Tenisi Turnuvası’ düzenledi.

Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşlarla buluşturan Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri sebebi ile düzenlenen ’Ayak Tenisi 100. Yıl Kurtuluş Kupası’ büyük bir heyecanla başladı. 4 Eylül tenis kortlarında yapılan ve büyükler kategorisinde 27 takım, küçükler kategorisinde 7 takımın mücadele ettiği turnuvada sporcular yeteneklerini sergiledi.

Düzenlenen turnuva final müsabakalarının ardından sona erecek.