Atık malzemelerden şapka tasarladılar

Bilecik’te okul öncesi öğrencileri, aileleriyle birlikte atık malzemelerden özgün ‘Çılgın Şapkalar’ tasarladı.

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığının “Sıfır Atık Seferberliği” çerçevesinde yapılan çalışmada, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla okul öncesi öğrencileri aileleriyle birlikte evlerinde kullanmadıkları atık ve atıl malzemelerden özgün şapkalar tasarlayarak sınıf içinde arkadaş ve öğretmenlerine sergiledi. Çocuklarda erken yaşta kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılması, atık malzemelerin farklı şekillerde kullanılabilmesi, israfın önlenmesi bilinci oluşturulması adına düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

‘Çılgın Şapkalar’ adlı defile gösterisi ile sunulan çalışmaların çocukların üretmesine, tasarruf yapmasına ve sosyalleşmesine katkı sağlaması öğretmen ve aileleri çok memnun etti.