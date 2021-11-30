Bilecik’te özel bir okulda eğitim gören 10’uncu sınıf öğrencisi, Atatürk konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Bilecik merkezde eğitim veren Sınav Koleji 10’uncu sınıf öğrencisi Nisanur, Türkiye genelinde düzenlenen ’Atatürk’ü Anlamak’ konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye ikincisi oldu. Okulun kurucu Müdürü Ahmet Kolağası, yarışmada iyi bir derece alan öğrencisini tebrik ederek, başarıların devamını diledi.