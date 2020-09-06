Atatürk Duvarı’nın açılışı gerçekleştirildi
ATATÜRK DUVARI TÖRENLE AÇILDI
Bilecik Belediyesi tarafından 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı nizamiye girişine yapılan Atatürk Duvarı’nın açılışı gerçekleştirildi.
Açılış programına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve il protokolü katıldı. Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya gerçekleştirilen çalışma dolayısıyla Başkan Şahin’e teşekkür ederek, "Bu nokta, ilimize gelen asker ve ailelerinin uğradığı ilk nokta ve dolayısıyla hatıra fotoğraflarının çekildiği bir alan. Belediye Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen çalışma ile burası daha güzel oldu. Katkıları dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
Başkan Şahin ise, projenin mimari çizimi ve diğer çalışmaların Belediye Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, yetkililei ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Vali Şentürk’te Atatürk görselleri ve jandarmaya ait fotoğrafların yer aldığı çalışmanın çok güzel olduğunu belirterek, Başkan Şahin ve katkısı olanlara teşekkür etti.
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