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Atatürk Bulvarı araç trafiğine açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından kent merkezinde devam eden kanalizasyon ve altyapı çalışması nedeniyle ağır araçlara kapalı olan Atatürk Bulvarı istikameti trafiğe açıldı.

BİLECİK 23.08.2022, 12:26
Atatürk Bulvarı araç trafiğine açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından kent merkezinde devam eden kanalizasyon ve altyapı çalışması nedeniyle ağır araçlara kapalı olan Atatürk Bulvarı istikameti trafiğe açıldı.

Bir ay devam etmesi planlanan ve ağır araçlara kapalı, diğer araçların da kontrollü olarak kullandığı çalışmalar 13 gün sonrasında tamamlanarak trafik akışı sağlandı. Belediye Başkanlığından verilen bilgiye göre altyapı çalışması tamamlanan alanda daha sonra asfaltlama çalışması yapılarak yol trafiğe tamamen açılacak.

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