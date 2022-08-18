Atamaları yapılan kaymakamlar için veda buluşması yapıldı

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile başka il ve ilçelere atamaları yapılan kaymakamlar için Bilecik Valiliği tarafından veda buluşması düzenlendi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinatörlüğünde düzenlenen programa, atamaları çıkan Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Yenipazar Kaymakamı Emre Özefenin yanı sıra vali yardımcıları ve diğer ilçe kaymakamları katıldı. Polisevinde düzenlenen program Vali Kızılkaya, görev yerleri değişen kaymakamlara Bilecik’te yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.

Samimi bir ortamda geçen veda gecesinde tayini kaymakamlara Vali Kızılkaya tarafından belge verildi.