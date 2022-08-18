banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı

Atamaları yapılan kaymakamlar için veda buluşması yapıldı

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile başka il ve ilçelere atamaları yapılan kaymakamlar için Bilecik Valiliği tarafından veda buluşması düzenlendi.

BİLECİK 18.08.2022, 10:36
Atamaları yapılan kaymakamlar için veda buluşması yapıldı

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile başka il ve ilçelere atamaları yapılan kaymakamlar için Bilecik Valiliği tarafından veda buluşması düzenlendi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinatörlüğünde düzenlenen programa, atamaları çıkan Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Yenipazar Kaymakamı Emre Özefenin yanı sıra vali yardımcıları ve diğer ilçe kaymakamları katıldı. Polisevinde düzenlenen program Vali Kızılkaya, görev yerleri değişen kaymakamlara Bilecik’te yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.

Samimi bir ortamda geçen veda gecesinde tayini kaymakamlara Vali Kızılkaya tarafından belge verildi.

Yorumlar (0)
28°
açık