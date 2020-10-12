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ASKF Başkanı Tosun’dan vefa örneği

ASKF BAŞKANINDAN VEFA ÖRNEĞİ

BİLECİK 12.10.2020, 13:05
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ASKF Başkanı Tosun’dan vefa örneği

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Nusret Tosun, bir vefa örneği sergiledi.

ASKF Başkanı Nusret Tosun, Amatör Haftası dolayısıyla kentteki, "Lefter" lakaplı eski Bilecikspor takım kaptanı ve kulüpte uzun yıllar yöneticilik yapmış Vedat Özbey, 32 yıl Futbol İl Temsilciğini yapan Mustafa Olgun ve 28 yıldır Futbol İl Disiplin Kurulu Başkanlığı yapan Av. Zafer Önen’i ziyaret etti. Tosun, Bilecik futboluna vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

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