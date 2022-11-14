Aşağıköylü vatandaşlara hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Aşağıköylü vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi kasım ayı meclis toplantısında yapılan oturumda Bilecik’in 13’üncü mahallesi Aşağıköy oldu. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da Aşağıköylü vatandaşlar ile bir araya gelerek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Başkan Yıldırım halkın talep ve isteklerini dinledi. Ziyarete katılımlarından dolayı hemşerilerine teşekkürlerini iletti.