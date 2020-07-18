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Artık Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesinin bir yön talebesi var
ARTIK PAZARYERİ İLÇE DEVLET HASTANESİNİN BİR YÖN TALEBESİ VAR
BİLECİK 18.07.2020, 11:38
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Bilecik’te, "Hastane Var, Yerini Gösteren Bir Tane Tabela Yok" adlı haberin ardından hastaneyi gösteren yön tabelaları takıldı.
Bilecik’in doğası ve göletleri ile ünlü turizm cenneti olan Pazaryeri’ne günde yüzlerce turist geliyor. İlçeye gezmeye gelen kişilerin hastane ile ilgili bir işi olunca, sora sora hastane arıyorlar. Hal böyle olunca ilçeye gelen yerli yabancı turistler bu duruma tepki gösterirken, yetkililerden biran önce hastaneyi gösteren talebelerin konulmasını istemişlerdi. Bunun ardından İHA’nın "Hastane Var, Yerini Gösteren Bir Tane Tabela Yok" adlı haberin ardından Pazaryeri Belediyesi bağlı ekipleri Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine çıkan caddelere yön tabelalarını astılar.
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