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Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
ARSASINI TÜRKİYE DİYANET VAKFI BİLECİK ŞUBESİNE BAĞIŞLADI
BİLECİK 23.09.2020, 11:54
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Bilecik’te bir hayırsever, İstasyon Camiine bitişik 747,71 metrekarelik arsasını, Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesine bağışladı.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik merkeze bağlı Vezirthan beldesinde İstasyon Mahallesi Değirmenönü mevkiinde bulunan İstasyon Camiine bitişik 747,71 metrekarelik arsasını Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesine bağışlayan Bünyamin Ateş’e teşekkür ziyareti yaptı. İkili bağışlanan arsada inceleme yaparken, İl Müftüsü Erhun, hayırsever Bünyamin Ateş’e, yaptığı hayırdan dolayı teşekkür etti.
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