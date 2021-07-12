Arkeolojik kazı çalışmaları yapılan Gedikkaya Mağarası turizm kazandırılacak

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, incelemelerde bulunduğu Gedikkaya Mağarası’ndaki arkeolojik kazı çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Gedikkaya mağarası ve Bilecik kent merkezindeki 9 bin yıllık yerleşim yeri olmak üzere bu tür alanların tamamını koruma altına alacağız. Buraları tarihi, kültürü, o medeniyeti, ruhu hissedebilmek adına vatandaşlarımızın, tarihi mekânları net bir şekilde görebilecekleri mekânlar haline getireceğiz" dedi.

Vali Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile birlikte İnhisar Kaymakam Vekilliğine atanan Okan Ayaz’ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Belediye Başkanı Mehmet Kepez’in de hazır bulunduğu ziyarette, bir süre görüşerek, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Vali Şentürk, Rektör Prof. Dr. Beydemir, Kültür ve Turizm Müdürü, Müze Müdürü Harun Küçükaydın ile birlikte Bilecik Müzesi ve BŞEÜ Arkeoloji Bölümünce yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı Gedikkaya Mağarasında incelemede bulundu. BŞEÜ Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Deniz Sarı, arkeoloji bölümü öğrencilerinin ve müze yetkililerinin katılımıyla yapılan kazı çalışmalarında mağaranın Anadolu tarih öncesi kültürlerini ortaya koymada önemli sonuçlar elde edildiğini bildirdi.

“Hem tarihi hem de kültürel değerleri korumak adına önemli çalışmalar yürütülüyor”

Vali Şentürk, Bilecik’in tarihin önemli bir kilit noktasında bulunduğunu, merkez ve ilçelerinde geçmiş döneme ait kalıntıların yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarıldığını anımsatarak, ’’İlimiz, tarihi, kültürü ve medeniyetiyle vatan toprağının en güzel hissedildiği yer. Hem tarihi hem de kültürel değerleri korumak adına önemli çalışmalar yürütülüyor. Bulunduğumuz Gedikkaya mağarası ve merkezdeki 9 bin yıllık yerleşim yeri olmak üzere bu tür alanların tamamını koruma altına alarak, tarihi, kültürü, o medeniyeti, ruhu hissedebilmek adına vatandaşlarımızın, tarihi mekânları net bir şekilde görebilecekleri mekânlar haline getireceğiz’’ dedi.

Şentürk, daha sonra Akköy-Harmankaya ve Bedi köyleri arasında yapılacak olan köy yollarında Kaymakam Vekili Ayaz, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir, Belediye Başkanı Kepez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve ilgililerle birlikte incelemede bulunarak, köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet etti.

Abdullah Mihalgazi Türbesini ziyaret eden ve geçmiş yıllarda meydana gelen erozyon nedeniyle taşınan ve terk edilen Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi (Üzümlü) köyünün eski yerleşim yerinde incelemede bulunan Vali Şentürk, evini bırakmayıp hala yaşayan insanlarla da sohbet etti. Geleneksel kerpiç, ahşap yapılar ve köy içi taş döşeli yollarının doğal güzelliğini kaybetmediğini vurgulayan Vali Şentürk, ’’Burası tarih kokan güzel bir köyümüz. İnsan yapısının güzelliği, tarihi zenginliğini ve doğa güzelliğini görebileceğimiz bir yer. Terk edilmiş evler hala ihtişamını koruyor. Köylerdeki tarihi dokuyu yansıtan kerpiç ve ahşap evler, ayrı bir güzellik katıyor’’ değerlendirmesinde bulundu.